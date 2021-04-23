Магазины вдвое чаще попадались на необоснованном росте цен на продукты в 2020 году

Российские прокуроры выявили в кризисном 2020 году 2295 случаев необоснованной наценки товаров первой необходимости и продуктов питания. Это двое больше по сравнению с предыдущим годом, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов в докладе перед сенаторами.

Число нарушений в сфере ценообразования всего за год выросло с 1129 до 2295 зафиксированных случаев. В 2020 году в список товаров первой необходимости были включены и средства индивидуальной защиты.

«Принятыми мерами удалось добиться снижения цен на продовольственные товары, а также предупредить их необоснованный рост во многих регионах страны», – цитирует Краснова ТАСС.

Как сообщал «Новый День», член Совфеда Сергей Лисовский заявил, что правительство РФ не только не останавливает рост цен на продукты, но и само провоцирует этот рост. По его словам, Минэкономразвития не предложило никаких вариантов, чтобы остановить рост цен на птицу и яйцо. Одной из причиной подорожания продуктов сенатор назвал тарифы естественных монополий, которые ежегодно повышает правительство.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 23.04.21

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