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Вторник, 13 апреля 2021, 15:18 мск

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Сенатор: Правительство РФ провоцирует рост цен на продовольствие

Правительство РФ не принимает никаких решений, чтобы предотвратить рост цен на продовольствие. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил член Совета Федерации Сергей Лисовский сегодня на пресс-конференции в Москве. Более того, по его словам, в ряде случаев кабинет министров сам провоцирует подорожание продуктов.

«К сожалению, у нас есть Министерство экономического развития, которое в этом направлении совершенно не работает. То, что цена на ту же птицу, на то же яйцо – она будет расти, это было понятно еще два года назад. К сожалению, никаких прогнозов, и самое главное – никаких вариантов решения представлено не было. Минсельхоз обращался по поводу увеличения бюджета для субсидирования этих областей, но, к сожалению, не получилось у него этого», – пояснил сенатор.

Лисовский обратил внимание, что одной из причин роста цен являются тарифы естественных монополий, которые ежегодно повышает правительство РФ. «Эти стенания, что им тяжело, и минимум уровень инфляции они просят, чтобы им позволили тариф увеличить, а на самом деле эти повышения происходят гораздо выше за счет обычных обходных маневров. Это все окажется в цене продовольствия. Минэкономразвития должно стоять на страже вот этих тенденций, и предупреждать правительство о том, что вот вы сегодня разрешили монополии на столько поднять цену – и через полгода-год это все окажется в цене продовольствия», – считает он.

При этом, по мнению сенатора, сдерживание цен должно проходить не за счет производителей, а за счет торговых сетей. «У нас конечно есть возможность сдерживать цены, хотя я уверен, что это надо делать не за счет производителей, а за счет торговых сетей. Потому что у них достаточно высокая наценка на продовольствие. Поэтому если они сейчас свои аппетиты убавят, то они вообще могут все оставить. Несмотря на то, что цена у производителя естественно вырастет, а это надо сделать, иначе они будут работать в убыток, что кстати, и было там 2-3 года назад, то потребитель даже не почувствует этого повышения производителя, потому что цена на полке останется прежней», – подчеркнул Лисовский.

Тем не менее, как считает сенатор, в этой ситуации Федеральная антимонопольная служба также почти бездействует. «У нас, к сожалению, Федеральная антимонопольная служба в отношении торговых сетей работает крайне слабо. И у нас есть инструментарий, его надо просто применять», – отметил он.

По его словам, на этом фоне в России слишком дорогой оказываются, в том числе, морепродукты. «Та же самая рыба, я считаю, она у нас неоправданно дорогая, если брать внутренний рынок… Вы знаете, что много лет у нас существовала практика, когда улов, не заходя в русский порт, сразу уходил в Китай, Японию или другие страны. Естественно, это приводило к тому, что дефицит, как ни странно, нашей рыбы, которую мы ловим в наших экономических зонах, на рынке РФ. Поэтому если сейчас это достаточно жестко отслеживают, то я уверен, что мы сможем снизить цену рыбы для российского потребления», – сказал сенатор.

«К сожалению, ту регулирующую форму, которую государство должно взять на себя, пока она достаточно слабая. Ну и инструментарий регулирования продовольственного рынка, к сожалению, еще не отработан, но я уверен, что мы найдем эти формы. Это вопрос времени», – заключил Лисовский.

Москва, Мария Соколова

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