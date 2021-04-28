Поставщики сообщили о повышении закупочных цен на гречку и другие крупы

Поставщики планируют повысить закупочные цены на гречку и другие крупы. Соответствующие уведомления ритейлерам начали поступать в феврале. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей торговых сетей. Поставщики предупреждают о возможном повышении цены на гречку на 7,5-15%, на пшено и овсяные хлопья – на 3-5%.

О росте закупочных цен изданию сообщили сети «Верный», «Красный Яр» и «Командор». В «Верном» утверждают, что не приняли такие предложения, а «Командор» использует товарный запас по старым ценам. Коммерческий директор гастрономов «Красный Яр» Вадим Журов подтвердил, что закупочные цены на крупы имеют «устойчивую тенденцию к росту».

Отраслевые эксперты объясняют рост цен дефицитом гречки на рынке, повышением стоимости упаковки и увеличивающимися поставками за границу.

По данным газеты, Минпромторг попросил ритейлеров предоставить подробную информацию о динамике стоимости продукции, но «отдельно по ценам на крупы» запроса не было. Министерство проводит еженедельный мониторинг стоимости социально значимых продуктов.

Минсельхоз в свою очередь заявил, что разрабатывает меры для недопущения роста цен на гречку. Какие именно, в ведомстве не уточнили. По словам представителя министерства, Минсельхоз рассчитывает сбалансировать предложение по крупам за счет увеличения посевных площадей под основными крупяными культурами в 2021 году.

Напомним, в прошлом году цены на гречку резко выросли весной на фоне введения ограничительных мер из-за коронавируса. Из-за ажиотажного спроса в ряде магазинов гречка исчезла с прилавков.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.04.21

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