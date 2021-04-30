США расследуют первоапрельскую шутку с переименованием Volkswagen

В США началось расследование последствий первоапрельской шутки автоконцерна Volkswagen. Акции компании резко выросли в цене. Американский регулятор проверит, были ли нарушены законы о ценных бумагах.

В конце марта автопроизводитель сообщил о планах переименовать свое американское подразделение из Volkswagen в Voltswagen. После этого акции компании взлетели на 12,5%, а капитализация выросла на миллиарды долларов.

Однако затем VW удалил релиз о смене названия и заявил, что это была первоапрельская шутка. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование того, повлиял ли этот розыгрыш на стоимость акций автопроизводителя и нарушил ли он какие-либо законы, пишет Der Spiegel.

«Неясно, что конкретно интересует SEC и какие законы VW мог вообще нарушить. Но агентство ранее преследовало генерального директора Tesla Илона Маска за то, что он писал в твиттере вещи, которые оказались неправдой о его компании. К тому же у Volkswagen есть история лжи регулирующим органам в США», – прокомментировал новость The Verge.

Речь идет о расследовании 2017 года, когда руководителей и сотрудников Volkswagen признали виновными в мошенническом сговоре: они проводили испытания на выбросы загрязняющих веществ. Тогда компанию наказали штрафом в размере 4,3 млрд долларов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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