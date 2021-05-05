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Среда, 5 мая 2021, 10:32 мск

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Правительство запретило вывозить гречку из страны до конца лета

Кабмин установил временный запрет на вывоз из страны гречихи. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства 4 мая.

Запрет введен в интересах внутренней безопасности страны и будет действовать до конца августа. «В целях обеспечения продовольственной безопасности правительство РФ постановляет: установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет на вывоз из РФ товаров по перечню», – говорится в постановлении.

В перечень вошли гречиха, крупа грубого помола из гречихи и гречневое зерно обрушенное. Исключением станет гуманитарная помощь, международный транзит, продукты для воинских формирований РФ за границей и работников, обслуживающих космодром Байконур.

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Как сообщал «Новый День», Минсельхоз обещал принять меры, чтобы не допустить подорожания гречки. А в 2021 году посевные площади под основными крупяными культурами расширят, чтобы не допускать дефицита продукта.

Таким был ответ министерства на заявления некоторых поставщиков о повышении цен на гречку. Планировалось, что при закупке гречка подорожает на 7,5-15%, а цены на пшено и овсяные хлопья вырастут на 3-5%. Эксперты сослались на дефицит гречки на рынке, а также ростом экспорта крупы и подорожанием упаковки.

Москва, Наталья Рязанова

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© 2021, РИА «Новый День»

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