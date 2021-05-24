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Понедельник, 24 мая 2021, 11:38 мск

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Вместо регулирования цен – выплаты на продукты: в России хотят по-новому помогать нуждающимся

Торгово-промышленная палата предложила отказаться от административного регулирования цен в качестве меры соцподдержки нуждающихся, а вместо этого ввести целевые выплаты на продукты.

По ее мнению, деньги на питание следует выдавать людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, безработным или семьям с детьми с доходами ниже прожиточного минимума. Речь идет о целевых выплатах для покупки в розничных сетях продуктов питания из потребительской корзины. Кроме того, предлагается ввести меры поддержки производителей, которые компенсируют их растущие издержки. Об этом говорится в резолюции совместного заседания комитетов комитетов ТПП по развитию агропромышленного комплекса и по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, передает ТАСС.

Глава ТПП Сергей Катырин направил документ главе комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину.

По мнению палаты, административное регулирование цен не может быть эффективной мерой социальной поддержки групп населения с низким уровнем дохода. ТПП отмечает, что временный эффект от установления предельных цен нивелируется»негативными последствиями и потенциальными существенными рисками, которые угрожают развитию производства и благосостоянию населения».

«Исторический и международный опыт подтверждают, что попытки «ручного» регулирования розничных или отпускных цен в конечном итоге приводят к стагнации потребительского рынка или дефициту отдельных категорий продовольственных товаров», – подчеркивается в документе.

Отметим, что 1 июня завершается действие соглашения о заморозке цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Власти, по данным СМИ, обдумывают новые меры регулирования рынка сахара.

Напомним, в феврале Минпромторг России уже предлагал поддержать нуждающихся граждан денежными средствами, которые они смогут потратить на отечественные продукты. Сооветствующие предложения были направлены в кабмин. Документ был разработан в рамках реализации Доктрины продовольственной безопасности, которую правительство приняло летом 2020 года.

Москва, Наталья Петрова

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