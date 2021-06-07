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Понедельник, 7 июня 2021, 17:38 мск

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Россия закупит картофель у Белоруссии ради стабилизации цен на него

Правительство России обсуждает закупку нескольких десятков тонн картофеля у Белоруссии, чтобы обуздать рост цен на него. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

По ее словам, скоро пойдет новый урожай, который должен стабилизировать ситуацию. Увеличение импорта картофеля из Белоруссии на уровне нескольких десятков тонн будет достаточным до нового урожая и поможет бороться с ростом цен на на этот продукт, заверила Абрамченко в интервью РИА «Новости».

Согласно данным Росстата, с начала года картофель в России подорожал более чем в 1,5 раза – на 61,6%. В последнюю неделю мая рост цен составил 3,19%.

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© 2021, РИА «Новый День»

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