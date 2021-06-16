Стоимость дизельного топлива в России побила исторический рекорд

Цена на дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла своего максимального значения за всю историю наблюдений с 2018 года.

По итогам торговой сессии вторника биржевая цена летнего дизельного топлива по национальному индексу достигла 52 615 рублей за тонну, увеличившись на 0,28%, а с начала месяца индекс вырос на 2,21%. Это является максимумом за всю историю торгов, пишет агентство «Прайм».

Напомним, на внутреннем рынке России действует демпфирующий механизм, с помощью которого сдерживаются цены на топливо. В том случае, если экспортная стоимость бензина и дизеля выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в стране. Если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.

Ранее власти собирались пересмотреть параметры демпфирующего механизма, но в результате было принято решение донастроить параметры только для бензина. Законопроект уже прошел второе чтение в Госдуме, однако содержащиеся в нем нормы фактически заработали с 1 мая.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 16.06.21

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