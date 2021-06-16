российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 16 июня 2021, 10:24 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Стоимость дизельного топлива в России побила исторический рекорд

Цена на дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла своего максимального значения за всю историю наблюдений с 2018 года.

По итогам торговой сессии вторника биржевая цена летнего дизельного топлива по национальному индексу достигла 52 615 рублей за тонну, увеличившись на 0,28%, а с начала месяца индекс вырос на 2,21%. Это является максимумом за всю историю торгов, пишет агентство «Прайм».

Напомним, на внутреннем рынке России действует демпфирующий механизм, с помощью которого сдерживаются цены на топливо. В том случае, если экспортная стоимость бензина и дизеля выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в стране. Если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.

Ранее власти собирались пересмотреть параметры демпфирующего механизма, но в результате было принято решение донастроить параметры только для бензина. Законопроект уже прошел второе чтение в Госдуме, однако содержащиеся в нем нормы фактически заработали с 1 мая.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 16.06.21

Слух дня: недострой у цирка стал предметом торга губернатора и медников. / Более 2 тысяч многодетных семей в прошлом году выбрали деньги, а не землю. / Энергетики усилили меры пожарной безопасности из-за жары. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Рост цен на бензин

В Москве снова подскочили цены на бензин

«На уровне инфляции»: Новак пояснил рост цен на бензин

В США ввели режим ЧП из-за нехватки бензина

Кабмин РФ принял меры против роста цен на топливо

Минэнерго подготовил запрет на вывоз бензина из России на три месяца

Российские власти хотят ограничить вывоз бензина из страны

Аналитики пригрозили падением цены на нефть до 10 долларов за баррель

ФАС начала проверку обоснованности цен на автомобильное топливо

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Транспорт, Экономика, Рост цен на бензин,