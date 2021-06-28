Хлеб в России может подорожать из-за нового ГОСТа

Российский союз пекарей предупредил о риске подорожания хлеба из-за нового государственного стандарта. Нововведение грозит ростом финансовой нагрузки на отрасль на 22 млрд рублей, которую производители переложат на покупателей. При этом авторы ГОСТа утверждают, что разрабатывали его в пользу крупных игроков, применяющих традиционные способы хлебопечения.

Новый ГОСТ для хлебопеков был подготовлен Евразийским советом по стандартизации метрологии и сертификации (ЕССМС), пишет «Коммерсант». Если правила вступят в силу, это приведет к увеличению финансовой нагрузки на отрасль. Основная претензия игроков хлебного рынка – к формулировкам.

В частности, в новом стандарте термин «хлебопекарная продукция» трактуется широко, как «продукция, включающая хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты». В то же время в Налоговом кодексе РФ такого определения нет, отмечают в Российском союзе пекарей. В результате, компании могут лишиться льготной ставки НДС в 10%. Налоговая нагрузка увеличится на 22,4 млрд рублей, что, несомненно, повлияет на рост цен на хлеб.

Авторы нового стандарта удивлены недовольством со стороны производителей. «Изменение ГОСТа необходимо из-за появления на рынке новых видов продукции, потребительские характеристики которой значительно отличаются от традиционного хлеба и могут вводить в заблуждение покупателей», – поясняет директор НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко. Предложенные изменения направлены на защиту именно крупных производителей, выпекающих хлеб по традиционным технологиям.

В свою очередь в Российском союзе пекарей признают необходимость урегулирования ГОСТ для хлебопекарного рынка, где за последние 30 лет появилось много новых продуктов. Однако, по мнению бизнеса, при разработке документа нужно было организовать обсуждение с отраслью.

Москва, Зоя Осколкова

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