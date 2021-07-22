Биржевые цены на бензин в России снова побили рекорд

Биржевые цены на автомобильный бензин АИ-92 и АИ-95 вновь обновили рекордное значение.

Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), на торгах в четверг, 22 июля, стоимость бензина марки «Регуляр-92» выросла на 0,94% по территориальному индексу Европейской части России, достигнув 57 597 рублей за тонну. Цена на данную марку топлива бьет рекорды четвертый день подряд.

Исторический максимум сегодня обновила и биржевая цена бензина марки «Премиум-95» (АИ-95). Стоимость топлива выросла на 0,3% и составила 60 029 рублей за тонну.

По мнению Минэнерго России, биржевые цены на автомобильное топливо стабилизируются к концу июля, чему поспособствует рост объемов производства бензина после завершения плановых ремонтов на НПЗ. Рост цен, который наблюдается в настоящее время, в ведомстве связывают с растущим спросом на внутреннем рынке сезон отпуском, а также продолжающимся ремонтом нескольких нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, влияние на ситуацию оказало восстановление активности различных сфер экономики, в том числе бум внутреннего туризма в условиях закрытых границ.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.07.21

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