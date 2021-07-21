Новый рекорд: Минэнерго РФ объяснило рост биржевых цен на бензин

Министерство энергетики РФ рассчитывает, что рост объемов производства бензина после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу июля поспособствует стабилизации биржевых цен на автомобильное топливо, которые в июле несколько раз повышались до абсолютного рекорда. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в официальном сообщении ведомства с комментарием заместителя министра Павла Сорокина.

«Текущее повышение ценовых показателей на биржевых торгах вызвано, в первую очередь, рядом сезонных факторов, таких как увеличивающийся рост спроса на внутреннем рынке в сезон отпусков, продолжающимся ремонтом нескольких нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), а также дополнительным фактором восстановления экономики и активности различных ее сфер, в том числе бума внутреннего туризма в условиях закрытых границ», – пояснил Сорокин.

По его словам, в этой связи растет спрос на топливо, в том числе в рамках биржевых торгов, являющихся важной площадкой для поставки топлива в регионы России. «Топливные компании поддерживают производство и поставки топлива на внутренний рынок России на повышенном уровне – в среднем с начала месяца через биржу проходило 30,5 тыс тонн бензинов ежедневно, что соответствует уровню аналогичного периода допандемийного 2019 года», – уточнил заместитель министра.

Ранее сегодня биржевой территориальный индекс бензина Аи-92 в очередной раз обновил исторический рекорд, превысив отметку 57 тысяч рублей за тонну. Котировки Аи-95 превысили отметку 59,8 тысячи рублей, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Москва, Светлана Антонова

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