ФАС запросила у нефтяников сведения для выявления причин роста цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба запросила у нефтяников информацию об объемах реализуемых нефтепродуктов. Как уточнили в ФАС, сведения запрашиваются в целях анализа факторов, влияющих на изменение оптовых цен на топливо.

«В рамках осуществления контроля за соблюдением антимонопольного законодательства ведомство направило в нефтяные компании запросы о предоставлении сводных данных об объемах производства, реализации нефтепродуктов на внутренний рынок и на экспорт в период с 1 января по 23 июля текущего года», – говорится в сообщении ФАС.

Запросы направлены в «Лукойл», «Газпром», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Татнефть», «ТАИФ-НК», «Газпром активы СПГ», «ФортеИнвест», «Сокар Энергоресурс».

«В числе обязательной к предоставлению информации – реестр сделок по автомобильному бензину, дизельному топливу и авиационному керосину, приобретенными третьими лицами в интересах компании-получателя запроса и аффилированных с ней лиц», – подчеркнули в ведомстве.

Накануне министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что правительство готово запретить экспорт автомобильного топлива для сдерживания роста цен на бензин. При этом он заверил, что рост биржевых оптовых цен на бензин не окажет сильного влияния на динамику розничной цены на АЗС для конечного потребителя.

Как информировал «Новый День», в четверг, 22 июля, биржевые цены на автомобильный бензин АИ-92 и АИ-95 в очередной раз обновили рекордное значение. На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи стоимость бензина марки «Премиум-95» (АИ-95) достигла исторического максимума, впервые преодолев отметку в 60 тысяч рублей за тонну. Цена бензина марки «Регуляр-92» (АИ-92) поднялась до 57 597 рублей за тонну. Биржевые цены на автомобильное топливо растут пятую неделю подряд.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.07.21

На Южном Урале возможны проблемы с урожаем. / Мошенники выманили у сибиряка почти 64 млн рублей. / «Золотые дни» доллара сочтены: финансист рассказал о признаках ослабления американской валюты в мире. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»