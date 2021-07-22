Министр энергетики РФ успокаивает: рост биржевых цен на бензин не приведет подорожанию топлива в рознице

Рост биржевых оптовых цен на бензин не окажет значительного влияния на динамику розничной цены на заправках для конечного потребителя. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. По его словам, для сдерживания подорожания правительство РФ готово пойти на запрет экспорта автомобильного топлива.

«Для сдерживания роста цен в настоящий момент действует системная мера «демпфирующий механизм», благодаря корректировке которой крупные производители топлива получают повышенные выплаты для сдерживания цен на внутреннем рынке топлива. При реализации бензинов на внутреннем рынке крупнейшие поставщики топлива в своей ценовой политике придерживаются подхода непревышения уровня инфляции. Также, после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу июля рост объемов производства бензина будет способствовать стабилизации биржевых цен», – цитирует Шульгинова пресс-служба минэнерго РФ.

В то же время министр подчеркнул, что «в случае сохранения биржевых цен на нынешних рекордных уровнях, на следующей неделе будет запущен процесс запрета на экспорт бензина, а также может быть рассмотрен вопрос о подписании соглашений с нефтяными компаниями, регламентирующими объёмы и уровни цен в оптовом звене, и увеличения биржевых нормативов до 15%».

Как сообщал «Новый День», сегодня биржевые цены на автомобильный бензин АИ-92 и АИ-95 вновь обновили рекордное значение. Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), на торгах котировки бензина марки «Регуляр-92» выросла на 0,94% по территориальному индексу Европейской части России, достигнув 57 597 рублей за тонну. Цена на данную марку топлива бьет рекорды четвертый день подряд.

Исторический максимум сегодня обновила биржевая цена бензина марки «Премиум-95» (АИ-95). Стоимость топлива выросла на 0,3% и составила 60 029 рублей за тонну.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.07.21

Вертикальный «треугольник» власти: эксперт объяснил суть назначения вице-премьеров РФ кураторами регионов. / Биржевые цены на бензин в России снова побили рекорд. / Bellingcat атакует Трампа под видом борьбы с преступлениями в Йемене. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»