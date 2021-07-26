Составлен рейтинг стран Европы с самым доступным бензином: Россия не вошла в топ-15

Россия расположилась на 16-м месте среди 32 стран Европы по доступности бензина для населения. Об этом говорится в исследовании экспертов РИА Рейтинг. При этом аналитики отвели России второе место по дешевизне бензина Аи-95.

Доступность автомобильного топлива в исследовании определяется как его объем, который можно купить на среднемесячную зарплату. При одной из самых низких цен 95-го бензина – 49,1 руб. за литр – житель России может приобрести 1002,9 л бензина, сообщает РИА «Новости».

Топ-3 стран по доступности бензина возглавил Люксембург, где на среднюю зарплату можно купить 2570,3 литра топлива. На второй строчке – Норвегия (2368,9 л), на третьей – Австрия (2131,1 л).

Рейтинг замыкают Словакия (603,2 л), Румыния (599,2 л) и Украина (379,9 л).

Добавим, что в рейтинге цен за литр бензина в пересчете на рубли Россия уступила лишь Казахстану, где литр Аи-95 стоит 34,3 рубля. На третьем месте – Белоруссия, где литр топлива обойдется в 58 рублей. При этом самый дорогой бензин в Европе продается в Нидерландах, где литр в пересчете на валюту РФ стоит 162,3 рубля.

По оценке экспертов Международного энергетического агентства (МЭА), средняя цена бензина в мире в 2020 году составляла 0,81 доллара за литр, что на 11% дешевле, чем в предшествующем году. Аналитики связывают снижение цен в первую очередь с падением стоимости нефти в первой половине 2020 года из-за пандемии коронавируса. При этом лидеры по дешевизне и дороговизне с 2019 года не изменились. Самый дорогой бензин вновь продавался в Гонконге за 2,01 доллара за литр, а самый дешевый – в Иране (0,32 доллара за литр).

Напомним, что в июле текущего года в России зафиксирован рост биржевых цен на бензин – показатели несколько раз обновляли рекордные значения. В Минэнерго РФ связывают рост цен с наступившем сезоном отпуском, который активизировал спрос на внутреннем рынке, и продолжающимся ремонтом нескольких нефтеперерабатывающих заводов. 22 июля министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что правительство готово запретить экспорт автомобильного топлива для сдерживания роста цен на бензин. На следующий день биржевые цены продемонстрировали снижение. Согласно данным торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, стоимость бензина Аи-92 снизилась на 0,4%, до 57,37 тыс. рублей за тонну, а цены на топливо марки Аи-95 снизились на 0,6%, до 59,65 тыс. рублей за тонну.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.07.21

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