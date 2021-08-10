Россиян предупредили о подорожании водки

Производитель водки заявил о росте ее себестоимости в 2021 году на 3%. По словам главы «Татспиртпрома» Руслана Максудова, подорожало буквально все – зерно, древесина, металлы и упаковка. Об этом пишет РБК.

«Как только рынки стали восстанавливаться, на всех товарных и биржевых рынках начался рост стоимости продукции. Растет все: пленка, дерево, металл, сахар и зерно. Казалось, в России не может так расти стоимость дерева, но цена поддонов увеличилась в разы», – пояснил Максудов.

Так зерно подорожало в 1,5 раза с конца прошлого года. Сахар вырос в цене на 14%. Увеличилась и стоимость упаковки – ее производители предупреждали контрагентов о том, что поднимут цены на 10-15%.

Пока «Татспиртпрому» удается нивелировать рост цен на сырье за счет запасов и заключенных контрактов с фиксированными ценами на будущие поставки. «Мы стараемся выдерживать рост себестоимости, где около 80% составляет акциз, и не транслировать его в конечную цену, отому что потребитель сейчас слишком чувствителен к цене. Мы понимаем, что сейчас мы можем нести определенные неудобства и даже где-то потери, но самое главное – сохранить потребителя», – подчеркнул Максудов.

Москва, Зоя Осколкова

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