Цены на российское вино приготовились к взлету

Эксперты предсказали резкий рост цен на российское вино в ближайший год. Алкогольный напиток может подорожать на 20%, ожидают аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Согласно прогнозу экспертов, в 2021-2022 годах российское вино может подорожать на 15-20%, сообщает газета «Коммерсантъ». Причинами этой ситуации называют рост стоимости винограда, снижение урожая и нехватка российских саженцев на фоне запрета на использование импортного виноматериала для производства российского вина.

По оценке НКР, в 2020 году российское вино прибавило в цене в среднем 6%, а в первом квартале этого года подорожало на 4,3%.

Участники винного рынка обращают внимание на то, что уже сейчас цены на виноград технических сортов, используемый в виноделии, в Крыму выросли с 60 руб. до 150 руб. за 1 кг, а в ряде случаев – до 200 руб. за 1 кг, на Кубани – с 60-70 руб. до 100 руб. за 1 кг.

Эксперты объясняют рост цен резким повышением спроса на российский виноград после вступления в июне 2020 года в силу закона о виноградарстве и виноделии, который запрещает использовать импортный виноматериал. Они допускают дальнейшее удорожание винограда в Крыму из-за плохой погоды весной, что может привести к снижению урожая.

В связи с ожидаемым значительным ростом цен на отечественное вино эксперты прогнозируют отказ торговых сетей от скидок и промо-акций на эту алкогольную продукцию.

Ранее участники алкорынка предупредили россиян о подорожании водки из-за роста ее себестоимости.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.08.21

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