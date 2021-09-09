В России обнаружили 26 тысяч взрывоопасных заброшенных скважин

В России насчитывается около 26 тысяч заброшенных нефтяных скважин, которые являются взрывоопасными. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Речь идет о бывших нефтяных разработках. Сейчас эти скважины никак не выведены из эксплуатации, а просто брошены. На объектах не была произведена консервация.

Такие скважины необходимо срочно утилизировать, отметила Абрамченко в эфире телеканала «Россия 24».

Ликвидация этих объектов будет проходить в рамках программы по «генеральной уборке» страны, на которую выделено 20 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.09.21

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