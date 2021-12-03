В России подскочили цены на мандарины

В России сильно выросла стоимость мандаринов. В рознице цитрус подорожал на 25% по сравнению с прошлым годом. В первую очередь на рост цен повлияло сокращение поставок из Турции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные компании «Эвотор».

Эксперты проанализировали средние цены фактических продаж несетевой розницы в ноябре 2021 и 2020 года, используя информацию 800 тысяч смарт-терминалов в регионах России. «Средняя цена за один килограмм мандаринов составила в ноябре 164 рубля. За год средняя цена мандаринов выросла на 25%», – сообщили аналитики. В опте фрукт подорожал среднем на 18%.

По словам исполнительного директора Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, для мандаринов так называемый «высокий сезон», когда спрос по данной категории продукции максимален, приходится на ноябрь-декабрь. По данным ассоциации, на сегодня цены в опте – от 80 рублей за килограмм до 138 рублей; их средний уровень – 110 рублей за килограмм мандаринов против 90 рублей годом ранее; при этом спрос и темпы сбыта – довольно высокие.

Мандарины в Россию поставляются из нескольких стран, прежде всего из Турции, Марокко, Абхазии и ЮАР. Самые дорогие фрукты импортируются из Перу (средняя цена – 269 рублей), а самые дешевые – из Абхазии и Грузии (131 и 103 рубля). Средняя стоимость мандаринов из Марокко составляет 183 рубля, из Египта – 175 рублей, из Турции и Ирана – 152 рубля.

Росту цен, прежде всего, способствовало сокращение импорта из Турции. Ранее ввоз мандаринов турецкого производства приостановил Роспотребнадзор из-за обнаружения в них пестицидов в количествах, превышающих норму. Кроме того, повышение стоимости спровоцировало и удорожание логистики.

Москва, Зоя Осколкова

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