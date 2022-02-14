Из-за Олимпиады грузы из Китая в Россию задерживаются на две недели

Автоперевозчики предупредили о задержках с доставкой грузов из Китая. Власти КНР приостановили работу многих предприятий на время проведения Олимпийских игр в Пекине.

Задержки с доставкой грузов автотранспортом из Китая в Россию достигли в среднем 14 дней, рассказали «Ведомостям» руководители автоперевозчиков и отраслевых ассоциаций. Так в Русско-азиатском союзе промышленников и предпринимателей (РАСПП) сообщили, что на время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр свою работу в Пекине временно остановили не только химические и металлургические заводы, но и предприятия смежных отраслей.

В транспортных компаниях говорят, что товар с предприятий в Пекине можно забрать только после 14 марта. Логисты считают, что это вызовет к маю накопление отложенного спроса, а грузопоток из Китая в Россию вырастет на 10-20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

По словам экспертов, если задержки продолжатся, то часть грузов зависнет на транзитных складах и затраты получателей вырастут как минимум на сумму стоимости хранения, а повышенный спрос на автоперевозки может вызвать рост тарифов. Автотранспортом в Россию из Китая доставляются в основном товары народного потребления и легкой промышленности, в том числе обувь и одежда, а также оборудование и запчасти.

В свою очередь маркетплейсы уверяют, что не пострадают из-за ограничений, введенных из-за Олимпиады. Так как они касаются коммерческих грузов и не влияют на почтовые отправления.

Москва, Зоя Осколкова

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