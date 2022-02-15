В России крепкий алкоголь запретят продавать в пластиковых бутылках

В России хотят ввести запрет на производство и продажу крепкого алкоголя в пластиковой таре. Законопроект, предложенный Советом Федерации, готовятся рассмотреть в Госдуме. При этом в правительстве инициативу поддержали. В свою очередь эксперты считают, что это решение может стать причиной подорожания спиртного.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в КоАП и установить штраф за производство и продажу алкогольной продукции с содержанием более 28% этилового спирта в пластиковой упаковке. За нарушение этого требования хотят наказывать должностных лиц штрафом от 100 тысяч до 200 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой. Юридических лиц предлагается штрафовать на 300 тысяч – 500 тысяч рублей с конфискацией или без таковой. Исключением станет тара размером не более 50 мл, а также импортная алкогольная продукция, пишут «Известия».

Сенаторы считают, что полномочия по контролю за производством и продажей такого алкоголя нужно передать полиции. Отследить незаконную продукцию поможет специальная маркировка.

Ранее положительный отзыв на новые нормы уже дало правительство. В профильном комитете Госдумы по госстроительству и законодательству сообщили, что законопроект поддержан комитетом и вынесен к рассмотрению парламентом.

Целью инициативы является борьба с контрафактом и защита здоровья россиян. «Этот законопроект связан с другой новацией, которую мы также предложили принять, – об обязательной маркировке стеклянной тары. Дело в том, что, по материалам МВД по итогам 2019 и 2020 годов, мы обнаружили, что стеклозаводы направляют бутылки производителям нелегального алкоголя. По итогам спецоперации правоохранителей и Росалкогольрегулирования за полтора года было изъято более 500 млн бутылок крепкого алкоголя», – сообщил сенатор Сергей Рябухин.

По мнению президента «Опоры России» Александра Калинина, отказ от пластика может привести к удорожанию продукции, но важнее здоровье потребителей. В Центре разработки национальной алкогольной политики указали, что в пластик разливают в основном суррогатный алкоголь, а импортное спиртное в такой таре продается только в дьюти-фри. Поэтому эта мера ударит только по нелегальному бизнесу.

Москва, Зоя Осколкова

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