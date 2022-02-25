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Пятница, 25 февраля 2022, 15:17 мск

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Китай временно приостановил закупку нефти из России

Импортеры нефти в Китае приостановили закупку новых партий российской нефти, загружаемой в портах Дальнего Востока, из-за неразберихи с оплатой. Об этом сообщает Bloomberg.

Санкции Запада не коснулись российского экспорта энергоносителей. Однако некоторые европейские банки начали вводить ограничения на финансирование торговли с Россией. Другие кредиторы также сокращают свои риски, ограничивая выдачу аккредитивов в отношении грузов из РФ.

Представители нефтеперерабатывающей отрасли Китая заявили, что не хотят оказаться в положении, когда у них не будет выбора кроме как заплатить гораздо больше за доставку груза или запутаться в платежных проблемах.

Тем временем, стоимость за перевозку российской нефти из Черного моря выросла в три раза, поскольку грузоотправители начали избегать этого региона по соображениям безопасности. Компании в КНР надеются на прояснение ситуации в ближайшие дни.

Китай является крупнейшим покупателем российской нефти. Так поставки нефти марки ESPO в январе выросли до рекордного уровня в 818 тысяч баррелей в день. В феврале китайские импортеры также активно приобретали российскую нефть марок ESPO и Sokol, а также забирали грузы нефти марки Urals.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Нефть и газ

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