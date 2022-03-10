«Искусственно раздувают цены, прикрываясь санкциями»: в Госдуме пригрозили тем, кто «наживается на людях»

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о госрегулировании цен на социально значимые товары и лекарства. Об этом сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Политик также заявил, что недопустимо искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, когда речь идет о произведенной в России продукции. Тех, кто «наживается на людях», нужно наказывать, подчеркнул он.

По словам Володина, накануне депутаты обсудили предложения о внесении изменений в федеральное законодательство, которые предоставят правительству право устанавливать предельные отпускные цены производителей на социально значимые товары и лекарства, а также предельные размеры оптовых и розничных надбавок.

«Законопроект также обсудим с правительством и рассмотрим в приоритетном порядке», – добавил спикер Госдумы, отметив, что эти меры «позволят защитить наших граждан от роста цен».

Володин при этом обратил внимание на большое количество обращений по поводу роста цен, прежде всего, на продукты питания, которые поступают от россиян. По его словам, люди жалуют, что в ряде регионов стоимость некоторых продуктов увеличилась почти в два раза. В связи с этим спикер Госдумы заявил о недопустимости искусственного повышения цен под прикрытием санкций, когда речь идет о продукции, которая производится в России.

«У всех есть понимание: в условиях ограничительных мер, введенных в отношении нашей страны, некоторые товары могут дорожать. Например, за счет повышения курса валюты или перебоев в поставках из других государств. Но, когда речь идет о продукции, которая производится и потребляется в России, искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо», – подчеркнул Володин.

Председатель Госдумы вместе с тем заявил об отсутствии дефицита товаров в России. «По имеющейся информации, поставщики располагают необходимыми запасами товаров, дефицита нет. В этом случае рост цен носит необоснованный характер», – отметил он.

Володин добавил, что данный вопрос сегодня будет обсуждаться на пленарном заседании Госдумы с участием главы Федеральной антимонопольной службы. «Планируем провести анализ всей цепочки – от производства до продажи товаров – с целью выявления фактов необоснованного роста цен. Наживаться на людях недопустимо, за такое необходимо наказывать», – написал политик.

Как сообщал «Новый День», в Госдуме обсуждается новый пакет мер по поддержке экономики и населения в условиях жестких антироссийских санкций, которые вводят западные страны в ответ на спецоперацию Минобороны РФ на Украине. В числе антикризисных инициатив – госрегулирование цен на социально значимые товары, ограничение роста тарифов ЖКХ и национализация предприятий, которые закрываются в РФ.

Москва, Наталья Петрова

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