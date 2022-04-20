Эксперт назвал гонконгский доллар одним из эквивалентов доллара США

Стабильность на азиатских рынках в значительной степени связана с гонконгским долларом (HKD). Эта валюта, в свою очередь, тесно связана с американским долларом, соответственно, изменения курсов участников валютной пары могут оказывать влияние друг на друга. Об этом рассказал агентству «Прайм» начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

Система привязки гонконгского доллара к американскому доказала свою жизнеспособность с 1983 года, указал эксперт. Диапазон допустимых колебаний довольно узкий: 0,10 HKD или 1,28%, что дает Гонконгу, как одному из мировых финансовых центров, стабильность курса и экономики.

«В свою очередь, это делает гонконгский доллар одним из эквивалентов доллара США при размещении валютной доли инвестиционного портфеля в рамках класса активов «денежные средства и эквиваленты»», – отметил Шульгин.

Если курс HKD сильно колеблется, в дело вступает Валютный совет, он продает или покупает американские доллары и стабилизирует курс. «Для этого у валютного совета имеются одни из самых больших валютных резервов в мире, размер которых составляет 481,6 млрд долларов. По этому показателю Гонконг входит в первую десятку стран мира», – пояснил специалист.

В том случае если гонконгский доллар отвяжут от доллара США и перейдут к рыночному курсообразованию, эксперт ожидает укрепления этой валюты. Поскольку HKD будет поддержан накопленной мощью китайской и тесно связанной с ней гонконгской экономикой.

Москва, Зоя Осколкова

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