Азербайджан и Армения согласились платить за газ в рублях

Россия активно переходит на расчеты в нацвалютах, в том числе с Азербайджаном и Арменией. Об этом рассказал в интервью РИА «Новости» директор четвертого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Денис Гончар.

По его словам, Россия заблаговременно начала принимать меры по снижению рисков, связанных с фактически «нечистоплотными действиями Запада в мировой экономике». Один из таких шагов – переход на расчеты в национальных валютах.

«По имеющимся экспертным оценкам, около 30% всей торговли России с Азербайджаном осуществляется в рублях. Сама архитектура российско-азербайджанских хозяйственных связей в целом мало подвержена внешним негативным факторам и быстро приспосабливается к нестандартным ситуациям», – отметил дипломат. При этом РФ является лидером среди импортеров азербайджанской нефтяной продукции.

Кроме того, Россия ведет поиск новых ниш взаимодействия с Арменией. Так в апреле в Москву приезжал министр экономики Армении Ваган Керобян и провел переговоры с руководством Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза и Минцифры России.

На прошлой неделе состоялись встречи на высшем уровне. Никол Пашинян обсуждал те же вопросы с Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным. «Договорились расширять использование национальных валют при расчетах в рамках взаимной торговли. Ереван уже начал платить за газ в рублях», – заключил Гончар.

Москва, Зоя Осколкова

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