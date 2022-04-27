У индийской энергокомпании возникли проблемы с перевозкой нефти из России

Индийская энергокомпания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) ищет судно для перевозки 700 тысяч баррелей нефти с Дальнего Востока. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, проблемы с транспортировкой российской нефти у Индии возникли из-за ситуации на Украине. На фоне санкций ЕС и США судоходные компании неохотно берут контракты на перевозку топлива из России в Азию, опасаясь возможных репутационных рисков.

Обычно нефть сначала отправляют с терминала Де-Кастри (Хабаровский край) в Южную Корею на судах ледового класса, а там ее перемещают на обычный танкер. После этого нефть отправляется к покупателям – как правило, в Северную Азию.

В марте ONGC не смогла найти покупателей на нефть, поэтому продала ее индийским госпредприятиям Hindustan Petroleum Corp и Bharat Petroleum Corp (BPCL). Поставки должны были пройти в апреле, но судно для транспортировки так и не нашлось.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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