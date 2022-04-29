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NewDayNews.ru

Пятница, 29 апреля 2022, 12:32 мск

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«Боржоми» остановила заводы в Грузии из-за ситуации на Украине

Фото: pixabay.com

Компания «Боржоми» приостановила работу обеих заводов в Грузии из-за финансовых трудностей, вызванных ситуацией на Украине. Об этом говорится в заявлении компании «IDS Боржоми Грузия».

Отмечается, что компания находится в сложной ситуации с начала боевых действий на Украине. «Сложная ситуация, сложившаяся на основных рынках сбыта продукции компании, усугублялась ограниченным доступом к банковским счетам, что закрывало для компании возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами. Компания продолжает работать и по сей день в надежде существенно исправить ситуацию, что, к сожалению, пока не удалось», – указано в заявлении, которое цитируют грузинские СМИ.

В связи с этим «Боржоми» вынуждена с 29 апреля временно приостановить производство воды на обоих разливочных заводах в Грузии, заявили в компании.

Тбилиси, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Грузия

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