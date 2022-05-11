Птицефабрики просят ФАС проверить цены на яйца

Производители яиц попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить цены на яйца в магазинах. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо гендиректора «Росптицесоюза» Галины Бобылевой.

В письме отмечается, что, несмотря на сезонный спрос на яйца в апреле, отпускные цены снижались. Более того, у ряда производителей они опустились до себестоимости, в районе 45 рублей за 10 штук. Тем временем, цены в торговых сетях не меняются, а их наценка составляет 40%. В союзе заявили об угрозе банкротства птицефабрик и сокращении производства из-за снижения отпускных цен при высоких затратах.

В ФАС подтвердили получение письма и напомнили, что яйца относятся к социально значимым продуктам питания. В службе также указали, что торговые сети добровольно ограничили наценку на уровне 10%, а некоторые участники рынка отчитались о показателях ниже 10%. Однако ведомство все равно намерено проверить информацию, поступившую от «Росптицесоюза».

По словам экспертов, на российском рынке яиц сейчас наблюдается жесткая конкуренция. Из-за непрерывного производства и небольших сроков годности вести длительные переговоры о стоимости попросту невозможно. В то же время себестоимость производства постоянно растет, опережая рост среднегодовых цен.

Как ранее писал «Новый День», за последние 12 лет в России выросло потребление куриных яиц. В результате РФ заняла седьмое место в десятке стран-лидеров по потреблению этого продукта на человека в год, сообщили в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. В настоящее время в среднем россияне употребляют 308 штук куриных яиц на человека, или 17 кг в год.

Москва, Зоя Осколкова

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