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Пятница, 13 мая 2022, 09:36 мск

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Россия может взять под контроль африканский газопровод с топливом для ЕС

Фото: Pixabay

Россия попытается взять под контроль альтернативные источники газа для Европы. Такое предположение высказал обозреватель Абдель Хаким ар-Рувейда в статье, опубликованной агентством NoonPost.

Публицист указал на то, что РФ выразила желание инвестировать в строительство самого длинного в мире подводного газопровода «Нигерия-Марокко». Этот проект входит в планы Евросоюза по снижению зависимости от российских поставок природного топлива. Предполагается, что по нему в Европу будет перегоняться газ из Египта, Израиля, Сенегала, Анголы и Нигерии.

«Помимо минимизации ущерба от введения антироссийских санкций, русские хотят сохранить статус «газового короля». Таким образом, либо Россия останется главным поставщиком энергоресурсов в Европу, либо возьмет под контроль любой проект, который она сочтет альтернативой российскому газу», – считает обозреватель.

В результате РФ применит свой колоссальный опыт в строительстве подводных трубопроводов и расширит свое влияние в Африке. Разумеется, Запад попытается помешать Москве заключить сделку с Нигерией и Марокко по строительству газопровода, подчеркнул Хаким ар-Рувейда.

В конце 2016 года Марокко и Нигерия договорились построить газопровод, который соединит Африку с Европой. Его предполагаемая длина составит 5660 километров.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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