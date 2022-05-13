Афганистан рассчитывает на покупку нефти и газа у России

Афганистан намерен закупать нефтегазовые ресурсы у России. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.

«Мы настроены и очень хотим развивать экономическое сотрудничество с Россией», – рассказал Гарвал, добавив, что больше всего Кабул заинтересован в закупках топлива. «Это то, в чем нуждается наша страна в первую очередь», – отметил он.

В частности, Афганистан надеется на продолжение сотрудничества с РФ по проекту TAPI (ТАПИ) – постройка магистрального газопровода протяженностью 1735 км из Туркмении в Афганистан, Пакистан и Индию. Ранее реализации проекта мешали угрозы безопасности.

Вместе с тем, Кабул пока не рассматривает возможность перехода на расчеты с Москвой в национальной валюте, не допускает бартера, равно как и не собирается брать кредиты у России или других стран.

«Нет, об этом пока речи нет. Если говорить в целом о политике нового правительства в этой сфере, то мы не настроены запрашивать кредиты, не будем брать у кого-то в долг», – заявил глава афганской дипмиссии.

Кабул делает ставку на иностранные инвестиции. «Раньше российские компании реализовывали в стране более 140 объектов, мы хотим, чтобы эта работа была продолжена», – заключил Гарвал.

Кабул, Зоя Осколкова

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