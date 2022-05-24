российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 24 мая 2022, 14:34 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

В море на танкерах скопилось рекордное количество российской нефти

Около 62 млн баррелей российской нефти Urals находится на танкерах в море из-за отсутствия покупателей. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные энергетической аналитической компании Vortexa.

Импорт российской нефти запретили США и другие страны. Кроме того, Евросоюз рассматривает возможность введения эмбарго на нефть из РФ. В связи с этим трейдеры не могут найти покупателя.

Объем нефти Urals на воде втрое превышает средний показатель до спецоперации России на Украине, сообщили аналитики. Российский морской экспорт нефти упал до 6,7 млн баррелей в день в мае, что примерно на 15% меньше, чем 7,9 баррелей в сутки в феврале.

«Заголовки, говорящие, что российский экспорт все еще относительно силен, не показывают всей ситуации, – утверждает энергетический стратег Клей Сигл. – Российская нефть в море продолжает накапливаться». При этом аналитик допустил, что часть топлива может быть транзитом к неизвестным покупателям, в то время как остальное – непроданные запасы.

Хьюстон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Нефть и газ

Китай нарастил закупку российской нефти / Россия вошла в тройку стран с самым дешевым газом для населения / Россия прекращает поставки газа в Финляндию / Италия запаслась российской нефтью на случай эмбарго / ФАС выписала штрафов на 65 млн рублей по проекту газификации регионов / Страны G7 хотят создать картель для контроля стоимости российской нефти / NYT: Вашингтон ищет способы отрезать Москву от нефтяных доходов / «Будет востребован»: Новак оценил перспективы «Северного потока-2»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Экономика, Нефть и газ, Санкции против России,