В море на танкерах скопилось рекордное количество российской нефти

Около 62 млн баррелей российской нефти Urals находится на танкерах в море из-за отсутствия покупателей. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные энергетической аналитической компании Vortexa.

Импорт российской нефти запретили США и другие страны. Кроме того, Евросоюз рассматривает возможность введения эмбарго на нефть из РФ. В связи с этим трейдеры не могут найти покупателя.

Объем нефти Urals на воде втрое превышает средний показатель до спецоперации России на Украине, сообщили аналитики. Российский морской экспорт нефти упал до 6,7 млн баррелей в день в мае, что примерно на 15% меньше, чем 7,9 баррелей в сутки в феврале.

«Заголовки, говорящие, что российский экспорт все еще относительно силен, не показывают всей ситуации, – утверждает энергетический стратег Клей Сигл. – Российская нефть в море продолжает накапливаться». При этом аналитик допустил, что часть топлива может быть транзитом к неизвестным покупателям, в то время как остальное – непроданные запасы.

Хьюстон, Зоя Осколкова

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