Азия впервые обогнала Европу по закупкам российской нефти

Азиатские страны впервые обогнали Европу по импорту российской нефти. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Kpler.

По данным экономистов, в апреле Азия стала крупнейшим покупателем нефти из РФ. Более того, в мае этот разрыв увеличится. В первую очередь до рекордного уровня выросли закупки Индии и Китая.

По состоянию на 26 мая в танкерах на воде находилось около 57 млн ​​баррелей нефти марки Urals и 7,3 млн баррелей российской дальневосточной нефти ESPO по сравнению с 19 млн баррелей нефти марки Urals и 5,7 млн ​​баррелей нефти ESPO в конце февраля. Большая часть этого топлива направляется в Индию и Китай.

При этом транспортировка нефти происходит несмотря на то, что танкеры вынуждены совершать более длительные рейсы из западных портов России в Азию, а не в Европу, при этом путь в один конец в Китай обычно занимает около двух месяцев.

Москва, Зоя Осколкова

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