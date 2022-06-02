В Роскачестве рассказали о росте цен на вино

Вино в России за год выросло в цене на 11%. Это ниже темпов инфляции и ожиданий экспертов. Дорожают преимущественно импортные вина, тогда как российские производители стремятся сдержать рост стоимости, чтобы привлечь нового покупателя.

Рост цен на тихие вина с начала текущего года составил порядка 8%, на игристые вина – около 5%. При этом на сегодняшний день средняя бутылка вина объемом 0,75 литра в рознице стоит порядка 380 рублей, игристого вина – чуть менее 320 рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные анализа Роскачества.

«Рост цен на винодельческую продукцию в 2022 году оказался ниже темпов инфляции. С апреля 2021 года по апрель 2022 года вина и игристые вина подорожали в среднем на 11%", – говорится в сообщении. По оценке Росстата, инфляция в РФ в апреле в годовом выражении составляла 17,83%, а продовольственная – 20,48%.

По словам руководителя «Винного гида России» Олеси Буняевой, основной вклад в повышение цен внесли импортные вина, резко подорожавшие в конце первого квартала, а также рост цен на некоторые виды комплектующих. В то же время ряд российских производителей воздержался от роста цен на свои вина, стремясь сохранить их привлекательность для покупателей и нарастить долю рынка.

Самое недорогое вино можно купить в Дагестане, где средняя цена за бутылку чуть больше 200 рублей, а самая высокая средняя стоимость в Москве и Хабаровске: порядка 550-560 рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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