Безработица в России пошла вверх – глава Минтруда

Министр труда и социального развития РФ Антон Котяков заявил о постепенном росте напряженности на рынке труда в России из-за санкционного давления. По его словам, зафиксирован рост безработицы, регистрируемой в центрах занятости. Такое заявление прозвучало в ходе выступления на заседании комитета Совфеда по социальной политике.

Как отметил глава Минтруда, с 1 марта по 1 июня 2022 года количество регистрируемых безработных в стране находилось на уровне 660-680 тыс. человек, что является «очень низким» показателем для российской экономики

Но уже в июне Минтруд «начал наблюдать определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости», отметил Котяков (цитата по ТАСС).

«Мы видим, что напряжение на рынке труда постепенно начинает расти», – констатировал он.

По данным Росстата, безработица в России в апреле 2022 года снизилась до 4% – это новый исторический минимум с 1991 года. В январе этого года уровень безработицы в стране повысился до 4,4%. В последующие два месяца показатель сохранялся на уровне 4,1%.

Напомним, глава Минэкономразвития России Максим Решетников в начале июня заявил о рисках повышения уровня безработицы в стране на фоне переживаемого отечественной экономикой кризиса спроса.

Ранее ЦБ в обзоре финансовой стабильности не исключил, что уровень безработицы в России повысится в ближайшие месяцы.

Как сообщал «Новый День», в середине марта Минтруд подготовил пакет мер по поддержке занятости в условиях санкций. Разработанные мероприятия, куда входит профессиональная переподготовка, с бюджетом в 39 млрд рублей рассчитаны на 625 тыс. россиян.

Москва, Наталья Петрова

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