В ЦБ РФ видят возможности для снижения ключевой ставки

Центробанк России будет рассматривать возможность снижения ключевой ставки в ближайшем будущем. Об этом заявил первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин.

«Банк России будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях. Это говорит о том, что мы видим дальнейший потенциал снижения ставки», – сказал Чистюхин на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

Он добавил, что необходимо в первую очередь посмотреть, каким образом формируются инфляционные ожидания.

Кроме того, представитель ЦБ напомнил, что регулятор стремится к возвращению инфляции к целевой отметке в 4% в 2024 году.

Москва, Зоя Осколкова

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