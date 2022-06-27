Разница в зарплатах мужчин и женщин в России может достигать 70%

Эксперты НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) изучили данные исследований о различиях в заработной плате мужчин и женщин в России и пришли к выводу, что разница в доходах за одинаковый труд может достигать 70%. Об этом сообщается в работе «Метаанализ гендерного разрыва в оплате труда в России».

Ученые ВШЭ проанализировали 33 работы и 174 измерения различного рода, среди которых были научные статьи, препринты, монографии и аналитические отчеты, выпущенные в 1996-2021 годах, передает РБК. Выяснилось, что необъясненная часть гендерного разрыва в заработной плате (то есть то, насколько выше рынок труда оценивает одни и те же характеристики у мужчин по сравнению с женщинами) может достигать почти 70%. Половина оценок лежит в интервале от 27,6 до 46,2%, при этом к настоящему времени наблюдается их увеличение.

По мнению специалистов, гендерное неравенство в оплате труда переделяется несколькими факторами. Например, семейное положение: женщины, как правило, получают «штраф» за материнство, а мужчины «зарплатную премию» за отцовство. Затем идет отраслевая и профессиональная сегрегация, то есть неравномерное распределение мужчин и женщин по видам экономической деятельности и профессионально-квалификационным группам.

Кроме того, разница в зарплатах зависит от личностных качеств. По сравнению с мужчинами женщины склонны меньше ценить деньги, конкурировать и рисковать. Они имеют более низкую самооценку, менее самоуверенны, чем мужчины. Все эти психологические качества могут напрямую влиять на заработную плату через производительность труда.

Гендерный разрыв в зарплатах наблюдается уже на уровне запросов самих россиян, говорят эксперты. Мужчины хотят зарабатывать в среднем на четверть больше, чем женщины, которые к тому же чаще всего считают семью важнее карьеры.

Москва, Зоя Осколкова

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