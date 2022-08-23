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Вторник, 23 августа 2022, 14:27 мск

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Иран нарастит добычу нефти свыше 4 млн баррелей в сутки

Фото: FreePik

Иран увеличит добычу нефти свыше 4 млн баррелей в сутки до 21 марта 2023 года, то есть до конца года по иранскому календарю. Об этом сообщает агентство Shana.

По словам исполнительного директора Иранской национальной нефтяной компании (NIOC) Мохсена Ходжастемехра, суточная мощность добычи нефти в стране составляла 3,838 млн баррелей в прошлом году, который завершился 20 марта 2022 года.

Как заявил глава подразделения по контролю за добычей нефти и газа NIOC Хормоз Галаванд, ранее в компании прошло совещание, на котором были рассмотрены все возможные условия в техническом и финансовом плане, необходимые для достижения цели.

«При поддержке исполнительного директора Иранской национальной нефтяной компании Мохсена Ходжастемехра и после необходимых распоряжений, адресованных дочерним организациям, к концу этого года по иранскому календарю производство достигнет 4,038 млн баррелей в сутки», – заключил Галаванд.

Иран, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Нефть и газ

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