Россия может без последствий остановить поставки газа в Европу на год

Россия может остановить экспорт газа в Евросоюз на год без негативных последствий для собственной экономики. Такую оценку дал эксперт по РФ крупнейшей в Европе консалтинговой компании Capital Economics Лайам Пич.

«До тех пор, пока цены на нефть и объем экспорта остаются на текущих высоких уровнях, профицита текущего счета России будет достаточно, чтобы поддерживать его даже при отключении от основного газового рынка», – приводит слова специалиста агентство Bloomberg.

Доходов от продажи топлива, которые РФ получает сейчас, Москве хватит «чуть более чем на год» в случае прекращения поставок в ЕС. Без европейского рынка российская сторона в состоянии зарабатывать до 20 млрд долларов квартал на экспорте газа, несмотря на сокращение объемов.

«Перекроет ли Россия краны полностью или нет, будет политическим решением, и продолжительность любого отключения будет зависеть от размера компенсации доходов от продажи нефти», – заключил эксперт.

Острый энергетический кризис в Европе сложился из-за нескольких факторов. Основной газопровод – «Северный поток» – работает всего на 20% от общей мощности. При этом «Газпром» нередко сообщает о полном прекращении поставок на несколько дней из-за техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата. Ухудшают ситуацию и антироссийские санкции, из-за которых произошла задержка турбин немецкой компании Siemens, используемых на компрессорной станции (КС) «Портовая» для подачи топлива.

Тем временем, стоимость газа в Европе давно преодолела отметку в 3000 долларов за тысячу кубометров и продолжает расти. В ПАО «Газпром» не исключают, что цены на газ в ЕС предстоящей зимой могут подняться выше 4000 долларов.

Лондон, Зоя Осколкова

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