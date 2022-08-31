Россияне включили режим экономии и ждут роста расходов на еду

Около половины россиян ожидают, что в ближайшие месяцы их расходы на продукты питания вырастут. Несмотря на то, что ритейлеры сообщают о стабилизации цен, аналитики уверены, что покупатели в скором времени перейдут на режим жесткой экономии.

Каждый второй житель РФ полагает, что в ближайшем будущем он будет тратить больше денег на еду. Около трети респондентов ожидают роста цен на товары для дома и ремонта, 30% – на одежду и обувь, 27% – на услуги, связанные с красотой и здоровьем, и 19% – на электронику и бытовую технику. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование «ТеДо».

По словам экспертов, цены будут расти из-за ослабления рубля и дефицита импортной продукции в ряде категорий. К тому же подорожание товаров подстегивается рекордной за несколько десятилетий инфляцией на фоне падения реально располагаемых доходов россиян. По прогнозам Росстата, по итогам 2022 года инфляция составит 17,8% год к году. По оценкам Минэкономики, доходы россиян снизятся на 3,7%.

Сами ритейлеры указывают на то, что ситуация с потреблением в стране оказалась более позитивной, чем они ожидали ранее. Так хороший урожай основных сельскохозяйственных культур в этом году позволит замедлить темпы роста продовольственных цен. В непродовольственном сегменте стоимость товаров примерно сопоставима с ценами на начало 2022 года. Дело в том, что курс рубля укрепился, но в то же время выросли логистические издержки.

Вместе с тем, более 40% респондентов заявили, что сократят расходы на электронику. Примерно треть опрошенных прогнозирует сокращение трат на товары для дома и ремонта, а также на одежду и обувь. Впрочем, по оценкам экспертов, это связано не со снижением стоимости этих товаров, а с тем, что потребители заняли выжидательную позицию и пока будут отказываться от покупки.

Москва, Зоя Осколкова

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