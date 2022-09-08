Европа отправляет в ПХГ все меньше газа, а забирает – все больше

Страны Европы забирают из подземных хранилищ газа все больше топлива. Пополнение запасов замедлилось, а ряд стран не достиг минимального целевого уровня в 80% от объема ПХГ.

Германия третий день снижает темпы закачки газа в хранилища: на газовые сутки 7 сентября запасы пополнились на 0,35 процентного пункта. Накануне прирост составил 0,4 п. п., а еще днем ранее – 0,54 п.п., следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Дания второй день выкачивает газа (0,26 п.п.) из ПХГ больше, чем закачивает (0,11 п.п.). Бельгия, Латвия и Украина пополняют хранилища только на 0,1 п. п. в день. При этом, Австрия, Болгария, Хорватия, Венгрия и Латвия пока не достигли целевого показателя заполненности газовых хранилищ в 80%.

В целом, Европа смогла заполнить ПХГ на 82,52%, т.е. запасы составили около 89,2 млрд кубометров голубого топлива. Довести запасы до уровня 80% и выше смогли Германия, Чехия, Бельгия, Дания, Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия.

Напомним, трубопровод «Северный поток» 3 сентября не возобновил прокачку газа из России в Европу. Плановый ремонт перешел в остановку в связи с неисправностями на единственном работавшем ГПА КС «Портовая».

Москва, Наталья Рязанова

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