Россия заняла третье место в мире по объему платежей юанем за пределами Китая

Россия стала третьей страной в мире по объему платежей офшорным юанем. Об этом говорится в отчете Международной банковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT).

На долю России в общем объеме платежей в юанях за пределами Китая в августе пришлось 4,3%. Опережают ее только Гонконг и Великобритания, на них приходятся 71,14 и 5,75% соответственно, передает РБК со ссылкой на отчет.

Резкий рост доли РФ в объеме платежей офшорным юанем произошел за последние пять месяцев. До этого РФ не входила даже в десятку стран, активно оперирующих китайской валютой. По словам экспертов, Россия сейчас становится одним из основных офшорных центров операций в юанях. Это связано в первую очередь с ограничениями, которые существуют в отношении доллара и евро.

Значительный рост доли юаня наблюдается и на Московской бирже. По данным ЦБ РФ, за пять месяцев 2022 года доля юаня в объеме биржевых валютных торгов выросла в 14 раз: 0,5% – в январе, 7% – в апреле. Одновременно регулятор отмечал повышенный спрос на юань и на внебиржевом рынке. В августе общий объем торгов в паре юань/рубль с расчетами на завтра достиг 1,3 трлн рублей. Это сопоставимо с объемом торгов в паре евро/рубль, где общий объем сделок в августе составил 1,4 трлн рублей.

Аналитики ожидают дальнейшего роста доли России в общем объеме платежей в юанях. На это влияют три фактора. Первый – рост импортных операций, которые в условиях фактического отсутствия альтернатив, вероятно, будут в основном осуществляться в юанях. Второй – отказ стран Запада от российских энергоносителей, который заставит отечественных производителей переориентировать поставки на другие рынки. Третий – Евросоюз обсуждает введение новых санкций против РФ, что повышает риски заморозки валютных счетов отечественных компаний.

Москва, Зоя Осколкова

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