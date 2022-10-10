Белоруссия приостановила экспорт в Россию мяса птицы и молочной продукции

Власти Белоруссии ввели временный запрет на вывоз за границу продукции семи крупных производителей мясного и молочного секторов. Меры приняты с целью сдержать рост цен внутри страны. Ограничения сыграют на руку российским поставщикам, но могут спровоцировать подорожание на рынке РФ.

Запрет коснется экспорта мяса курицы, яиц и молочной продукции, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии. Ограничения совпали с заморозкой цен на продукты питания, о которой 5 октября заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Под запрет попала продукция «Серволюкс Агро» (бренд «Петруха»), Витебской бройлерной птицефабрики (бренд «Ганна»), птицефабрики «Дружба», Барановичской птицефабрики (выпускает яйца под маркой «Златко») и 1-й Минской птицефабрики (товарный знак «Знатные»), а также Рогачевского и Лепельского молочных комбинатов.

По словам аналитиков, российские компании в сложившейся ситуации окажутся только в плюсе. У российских переработчиков как раз накопились излишние запасы на складах, так что они смогут полностью заместить выпадающие объемы белорусских предприятий. При этом на ценах на молочную продукцию запрет не должен сказаться, так как конкуренция в России на молочном рынке высокая.

Что же касается мяса птицы, то Белоруссия поставляет в Россию 120-140 тысяч тонн этого продукта. Теперь эта цифра может сократиться на 30 тысяч тонн до конца 2022 года. «Выпадающий объем существенен, что спровоцирует рост цен», – отмечает один из собеседников издания.

В то же время другой источник из числа производителей продукции птицеводства говорит, что после ухода с рынка небольших объемов столового яйца из Белоруссии российские компании смогут заместить выпадающие партии этой продукции. Если рост цен и будет, то в пределах нескольких процентов.

Розничные торговые сети в России пока не получали уведомлений о возможных сбоях с поставками мяса птицы и молочной продукции из Белоруссии.

Минск, Зоя Осколкова

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