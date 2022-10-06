Лукашенко запретил повышать цены в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился с сегодняшнего дня запретить повышение цен в стране. Об этом глава государства заявил на совещании с экономическим блоком на тему инфляции.

«С 6 числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И, не дай Бог, кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты», – заявил Лукашенко, слова которого цитирует агентство «Белта».

Белорусский лидер пояснил, что его решение связано в «ошалелым всплеском цен». «Потому что цены после всплеска ошалевшего, о чем говорил премьер, еще выросли на столько же. И цены сегодня запредельные. Они уперлись в потолок. Дальше цены повышать нигде нельзя. Нет необходимости. Но бывают исключения. И эти исключения под контролем министра и губернаторов. Все», – подчеркнул он.

Лукашенко предупредил об ответственности за закрытие предприятий и попытки ухода с рынка. «Не дай Бог, какой-то магазин уйдет или он будет закрыт, какая-то контора, забегаловка и прочие. Не дай Бог, они уйдут с рынка. Вы за это ответите», – заявил президент Белоруссии.

За выполнением распоряжения Лукашенко поручил следить генеральному прокурору и председателю Комитета госконтроля, принимая жесткие меры реагирования к нарушителям. «Немедленное задержание и уголовное дело возбуждать. Это прокурор с Комитетом госконтроля определят, что делать. По всей вертикали – кто допустил нарушение установленного мною порядка, и кто способствовал этому или кто «прошлепал», – подчеркнул Лукашенко.

По данным Национального банка Белоруссии, в августе годовой прирост потребительских цен составил 17,9% по сравнению с показателями аналогичного прошлогоднего периода. В июле прирост составлял 18,1% в годовом выражении, а июне – 17,6%. Базовая инфляция в Белоруссии в августе составила 20,7%, в июле – 20,1%, в июне – 19%.

Минск, Андрей Дорофеев

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