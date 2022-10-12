В Индонезии раскритиковали попытки США ввести лимит цен на российскую нефть

Стремление ограничить стоимость российской нефти может ухудшить экономическую нестабильность в мире. Об этом заявила министр финансов Индонезии Шри Мульяни Индравати.

«Когда США вводят санкции с использованием экономических инструментов, это влияет на весь мировой рынок. И это создает неопределенность не только для Индонезии, но и для всех других стран, что не может не иметь неприятные последствия», – отметила глава индонезийского минфина.

По ее словам, Индонезия является крупным поставщиком сырьевых товаров. Именно поэтому Джакарта выступает против введения подобных ограничений, передает портал Gulf News.

Попытки установить потолок цен сказались на решении участников сделки ОПЕК+ сократить добычу нефти, добавила Индравати. В результате были подорваны усилия Вашингтона по снижению стоимости энергоносителей перед промежуточными выборами в США.

Индонезия покинула ОПЕК в 2016 году, став нетто-импортером нефти. Сейчас стана остается крупным экспортером таких товаров, как природный газ, уголь, никель и пальмовое масло.

Джакарта, Зоя Осколкова

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