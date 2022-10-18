Странам ЕС не удалось договориться о введении лимита цен на газ

Европейский союз пока не планирует вводить потолок цен на газ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект пакета экстренных мер по борьбе с энергетическим кризисом, разработанный Европейской комиссией.

По данным агентства, решение блока воздержаться от немедленного ограничения цен на газ было принято на фоне политических разногласий и опасений по поводу безопасности поставок. Вместо этого был предложен пакет мер, которые позволят избежать резких скачков цен на энергоносители.

В частности, ЕС хочет запустить новый индекс сжиженного природного газа, чтобы лучше отражать энергетическую ситуацию в регионе после сокращения поставок трубопроводного газа из России.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе хотят централизовать 15% закупок газа. Так один из пунктов пакета мер регулирует долю топлива, которая должна быть куплена через европейский центральный пункт.

План ЕК будет обсуждаться лидерами ЕС на саммите 20-21 октября в Брюсселе. Велика вероятность, что предложение по совместным закупкам газа будет поддержано, указывает Bloomberg со ссылкой на проект политического заявления глав правительств. На следующем этапе министры энергетики обсудят детали на встрече в Люксембурге 25 октября.

Брюссель, Зоя Осколкова

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