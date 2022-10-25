Аналитики Bloomberg заявили о рекордном падении нефтяных доходов России

Нефтяные доходы России в середине октября сократились до минимума с февраля 2022 года. Об этом заявляет агентство Bloomberg.

В период с 14 по 21 октября доходы России от продажи сырой нефти упали до рекордного минимума за последний месяц. Выручка же от экспортных пошлин на нефть за тот же период сократилась до минимального уровня с конца февраля, утверждают аналитики.

«Сокращение объемов в сочетании с наименьшей ставкой пошлин на зарубежные поставки с февраля 2021 года сократили еженедельные доходы Кремля от продажи нефти до самого низкого уровня с начала обострения конфликта на Украине», – пишет агентство.

Тем временем, объем поставок сырой российской нефти в азиатском направлении также резко сократился по сравнению с пиковыми значениями в июне 2022 года. Поставки в Китай, Индию и Турцию в июне составляли 2,2 млн баррелей в день. В октябре показатель снизился примерно на 330 тысяч баррелей.

В то же время аналитики признают, что объемы сырья, перевозимого в настоящее время на танкерах, по-прежнему остаются высокими. Каждые сутки морским путем отправляются более 310 тысяч баррелей российской нефти.

Москва, Зоя Осколкова

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