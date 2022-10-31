В России наблюдаются трудности с наращиванием добычи нефти

В октябре российским нефтяникам не удалось нарастить производство несмотря на то, что запас квот ОПЕК+ имеется, а цены на «черное золото» на мировых рынках держатся высокие. Низкой добыча была и в сентябре, как и в ноябре эксперты ожидают уменьшения объемов сырья из-за возможного эмбарго ЕС.

Производство нефти в РФ пока держится на уровне не более 1,47 млн тонн в сутки с учетом производства конденсата, пишет «Коммерсант». Экспорт российского сырья по морю и нефтепроводам сократился относительно сентября почти на 2%, примерно до 640 тысяч тонн в сутки.

По прогнозам собеседников издания, в ноябре ситуацию можно было бы улучшить за счет возобновления производства на проекте «Сахалин-1», которое прекратилось в мае в результате отказа ExxonMobil от отгрузок. Однако даже перезапуск трубопровода позволит достичь лишь половины от запланированного объема в 24 тысячи тонн в сутки.

Добыча нефти в России резко снизилась весной из-за усиления санкционного давления. Затем с апреля по август производство наращивалось, отказ европейских покупателей от российского сырья вынудил компании переориентировать поставки на восток, а также максимально загружать свои НПЗ.

РФ не может увеличить производство до уровня, зафиксированного ОПЕК+, по ряду причин, основные из которых касаются сбыта, таких как отказ ряда партнеров от контрактов из-за опасения вторичных санкций, высокие дисконты на доступных рынках, проблемы с логистикой. Кроме того, начинает сказываться уход технологий из-за санкций, из-за чего растет себестоимость добычи. В декабре добыча может упасть на 9%, до 1,3 млн тонн в сутки.

Эксперты считают, что сейчас и в ближайшие несколько месяцев динамика российской нефтедобычи будет определяться не физическими возможностями или обязательствами в рамках ОПЕК+, а ситуацией на внешних рынках, и сохранение добычи на уровне августа-сентября выглядит хорошим результатом. Тем не менее, с ноября 2022 года по март 2023 года добыча может снизиться на 0,5-0,7 млн б/с из-за структурной перестройки и прекращения поставок в страны ЕС, и снижение добычи, вероятно, начнется уже в ноябре из-за заблаговременного отказа части потребителей в Средиземноморье от импорта из России.

Москва, Зоя Осколкова

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