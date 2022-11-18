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Воскресенье, 20 ноября 2022, 10:35 мск

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Требования к страховке проходящих через Босфор танкеров помешают экспорту нефти из РФ

Турция будет требовать у проходящих через Босфор танкеров страховку, чтобы покрыть непредвиденные расходы. Это может помешать экспорту российской нефти, пишет Bloomberg.

Нововведение вступает в силу с 1 декабря. Согласно новым правилам, грузоотправители при проходе через пролив Босфор и Дарданеллы должны будут предъявлять письмо от страховой компании, которое подтверждает наличие у судна P&I-страхования (Protection and Indemnity).

Эта страховка позволит Турции покрыть свою ответственность в случае причинения вреда окружающей среде, грузу или третьим лицам при проходе судов.

По данным агентства, новые требования могут сказаться на поставках нефти из РФ. При этом ужесточение вводится незадолго до вступления в силу очередных санкций Евросоюза и Великобритании, которые касаются торговли с Россией.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Нефть и газ

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