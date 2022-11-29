У российских судовладельцев возникли проблемы в Китае

Судовладельцы из России сталкиваются с проблемами со страховкой в Китае. Об этом сообщил замглавы Минтранса Александр Пошивай на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

По его словам, власти КНР отказываются признавать страховые документы на суда и грузы, выданные российскими страховщиками и Российской национальной перестраховочной компанией (РНПК).

Российская сторона ищет пути разрешения сложившейся ситуации. В частности, Москва хочет предложить Пекину рассмотреть возможность признания «сертификатов компаний, осуществляющих страхование и перестрахование морских перевозок российских энергоносителей, а также документов, гарантирующих финансовое покрытие рисков».

Ранее стало известно, что Турция будет требовать у проходящих через Босфор танкеров страховку, чтобы покрыть непредвиденные расходы. Нововведение вступает в силу с 1 декабря. По мнению аналитиков, это может помешать экспорту российской нефти.

Москва, Зоя Осколкова

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