российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 1 декабря 2022, 14:01 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Россия и Пакистан не смогли договориться о стоимости нефти

Пакистан и Россия не смогли прийти к соглашению в переговорах о закупках нефти. Исламабад запросил слишком большую скидку, которую Москва предоставить отказалась. Об этом сообщает пакистанское издание The News со ссылкой на источники.

Официальная делегация Пакистана прибыла на три дня в Россию для переговоров о возможности импорта сырой нефти по сниженной цене. Кроме того, планировалось договориться о способах оплаты, стоимости доставки, а также решить другие вопросы.

«Переговоры закончились безрезультатно, но российская сторона пообещала рассмотреть запрос Пакистана и высказать свое мнение позже по дипломатическим каналам. По словам источников, Россия может предложить нефть по ценам, которые она предоставляет своим крупным странам-импортерам, являющимся надежными и устойчивыми экономиками, в подходящее время. Сейчас же все объемы переданы крупным покупателям», – говорится в публикации.

Как уточнили собеседники издания, делегация Пакистана запросила скидку в 30-40% на российскую сырую нефть. При этом ранее глава пакистанского Минфина Исхак Дар заявил, что Исламабад попытается закупить нефть у России на условиях, аналогичных тем, которые были согласованы Индией.

Исламабад, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Нефть и газ

«Газпром»: Европа разочаровалась в биржевой системе образования цен / Катар согласился поставлять Европе газ с 2026 года / Россия поднялась на второе место по поставкам нефти и угля в КНР / Путин и Токаев обсудили создание «тройственного газового союза» / Евросоюз закупил рекордный объем СПГ у России / Global Times: потолок цен на российскую нефть выгоден только США / Комитет по ТЭК: усталость металла привела к пожару на газопроводе во Всеволожске / ЕК предсказала ужесточение кризиса с Европе в 2023 году

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Экономика, Нефть и газ,