Россия и Пакистан не смогли договориться о стоимости нефти

Пакистан и Россия не смогли прийти к соглашению в переговорах о закупках нефти. Исламабад запросил слишком большую скидку, которую Москва предоставить отказалась. Об этом сообщает пакистанское издание The News со ссылкой на источники.

Официальная делегация Пакистана прибыла на три дня в Россию для переговоров о возможности импорта сырой нефти по сниженной цене. Кроме того, планировалось договориться о способах оплаты, стоимости доставки, а также решить другие вопросы.

«Переговоры закончились безрезультатно, но российская сторона пообещала рассмотреть запрос Пакистана и высказать свое мнение позже по дипломатическим каналам. По словам источников, Россия может предложить нефть по ценам, которые она предоставляет своим крупным странам-импортерам, являющимся надежными и устойчивыми экономиками, в подходящее время. Сейчас же все объемы переданы крупным покупателям», – говорится в публикации.

Как уточнили собеседники издания, делегация Пакистана запросила скидку в 30-40% на российскую сырую нефть. При этом ранее глава пакистанского Минфина Исхак Дар заявил, что Исламабад попытается закупить нефть у России на условиях, аналогичных тем, которые были согласованы Индией.

Исламабад, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»