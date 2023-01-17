Немецкий министр экономики предупредил о риске новых торговых войн

Вероятность возникновения новых торговых войн очень высока на фоне распада глобального мира. Такой прогноз дал министр экономики Германии Роберт Хабек.

По его словам, опасность экономических конфликтов в настоящее время очень высока. «Мы видим, что некоторые страны избрали изоляцию и силовую конфронтацию», – сказал немецкий министр в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Одна из осмысленных задач экономического форума в Давосе как раз и состоит в том, чтобы решить, как реагировать на новые вызовы, подчеркнул Хабек.

При этом глава немецкого минэкономики уверен, что у мирового сообщества не получится решить какие-либо трудности, если оно будет придерживаться «политики России и Китая». Хабек выразил обеспокоенность тем, что глобальный мир, связанный с «идеей основания некогда неолиберального мозгового центра в Давосе» распадается «на частные и властные интересы».

Берлин, Зоя Осколкова

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